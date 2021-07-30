Avia.pro: вся территория Калининградской области может оказаться под угрозой ракетной атаки США из Польши

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30 июля 2021, 07:43 Источник: Аvia.pro

Американские системы HIMARS, AFLO / globallookpress.com

Вся территория российской Калининградской области может оказаться под угрозой ракетной атаки Соединенных Штатов из Польши. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что в случае развертывания американских систем HIMARS и M270 MLRS на северо-востоке Польши данные комплексы получат возможность накрыть своими ударами всю Калининградскую область. Из процитированной публикации следует, что для нападения на регион могут быть использованы ракеты GMLRS-ER, дальность полета которых составляет свыше 150 километров.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, американский адмирал Роберт Берк указал на то, что военные РФ занимаются «устрашением» судов Североатлантического альянса в Черном море.

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