Avia.pro: вся территория Калининградской области может оказаться под угрозой ракетной атаки США из Польши

Вся территория российской Калининградской области может оказаться под угрозой ракетной атаки Соединенных Штатов из Польши. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что в случае развертывания американских систем HIMARS и M270 MLRS на северо-востоке Польши данные комплексы получат возможность накрыть своими ударами всю Калининградскую область. Из процитированной публикации следует, что для нападения на регион могут быть использованы ракеты GMLRS-ER, дальность полета которых составляет свыше 150 километров.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, американский адмирал Роберт Берк указал на то, что военные РФ занимаются «устрашением» судов Североатлантического альянса в Черном море.
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