Американский адмирал Роберт Берк: военные России занимаются «устрашением» кораблей НАТО в Черном море

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29 июля 2021, 17:41

Корабли НАТО, US Navy / globallookpress.com

Военные Российской Федерации занимаются «устрашением» кораблей Североатлантического альянса в Черном море. На это указал американский адмирал Роберт Берк, занимающий должность командующего ВМС Соединенных Штатов в Европе и Африке.

По словам Берка, процитированного немецким сайтом Business Insider, силы РФ регулярно сопровождают суда НАТО в акватории Черного моря. Данные маневры «нацелены на устрашение», отметил адмирал.

Как рассказал Роберт Берк, когда российский самолет проходит прямо над эсминцем на высоте 30 метров, «наши командиры самостоятельно решают, готовится тот атаковать или нет». «Можно утверждать, что они провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми»,- добавил представитель американских ВМС.

Ранее в четверг сообщалось, что военный эксперт из США Джон Россомандо призвал заняться укреплением противоракетного щита страны, поскольку Россия и Китай обладают опасным гиперзвуковым оружием.

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