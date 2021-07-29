Военный аналитик из США Россомандо: российский «Циркон» «станет особенно смертоносным, если получит ядерную боеголовку»

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29 июля 2021, 13:11 Источник: «ПолитРоссия»

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Американцам нужно заняться укреплением своего противоракетного щита, так как Российская Федерация и Китай располагают опасным гиперзвуковым оружием. Соответствующую точку зрения высказал Джон Россомандо, военный аналитик из Соединенных Штатов.

Эксперт обратил внимание на то, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон», видео испытаний которой недавно обнародовало Минобороны страны, невидима для радаров, согласно утверждениям Москвы. Россомандо отметил, что данный снаряд «станет особенно смертоносным, если получит ядерную боеголовку».

По мнению специалиста, в условиях, когда РФ и КНР демонстрируют успехи в области разработки гиперзвуковых средств поражения, Вашингтону следует вернуться к идеям Стратегической оборонной инициативы времен президентства 40-го главы США Рональда Рейгана. Эти идеи необходимо реализовать с использованием современных технических достижений, полагает Джон Россомандо.

Как сообщалось ранее в четверг, издание The National Interest написало, что новейшие российские атомные субмарины проекта «Ясень-М» выглядят очень «свирепыми».

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