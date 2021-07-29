National Interest: новейшие российские атомные подлодки «Ясень-М» выглядят очень «свирепыми»

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29 июля 2021, 12:25 Источник: «ПолитРоссия»

Российская подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Новейшие российские атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» выглядят очень «свирепыми». Соответствующая точка зрения высказана в публикации, появившейся на страницах американских СМИ.

На текущей неделе должна пройти церемония спуска на воду «Красноярска», третьей российской субмарины класса «Ясень-М». До 2027 года Москва планирует ввести в эксплуатацию восемь кораблей этого проекта.

Издание The National Interest (NI) пишет, что подлодки «Ясень-М» выглядят очень «свирепыми». Отмечается, что на данных субмаринах можно разместить до тридцати двух противокорабельных крылатых ракет «Оникс» или до сорока ракет типа «Калибр».

В пересказанном «ПолитРоссией» материале NI указывается на то, что арсенал «Красноярска» также пополнит гиперзвуковой снаряд «Циркон». Этот боеприпас, согласно оценкам экспертов, способен стать большой проблемой для авианосцев, имеющихся на вооружении флота Соединенных Штатов.

Как сообщалось ранее сегодня, издание Business Insider допустило, что американский морской спецназ может атаковать российские прибрежные города в случае глобального военного конфликта.

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