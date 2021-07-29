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Business Insider: морской спецназ США может атаковать прибрежные города России в случае глобальной войны

, 09:20 Источник: «ПолитРоссия»

Business Insider: морской спецназ США может атаковать прибрежные города России в случае глобальной войны
Американские военные, Scott Serio / globallookpress.com

В случае глобального военного конфликта прибрежные города Российской Федерации может атаковать морской спецназ Соединенных Штатов. Такой вариант развития событий допускается в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Издание Business Insider пишет, что большое количество крупных городов РФ находится в прибрежной зоне. Отмечается, что данные населенные пункты может атаковать американский морской спецназ (Navy SEAL), если разгорится глобальная война. В пересказанной «ПолитРоссией» публикации Business Insider констатируется, что Navy SEAL оснащены небольшими подводными аппаратами, позволяющими незаметно подбираться к гаваням и кораблям противника с целью осуществления диверсий.

Как сообщалось ранее в четверг, издание The National Interest спрогнозировало, что войска НАТО столкнутся с проблемами в случае штурма российского Калининграда.

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