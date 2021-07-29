National Interest: войска НАТО столкнутся с проблемами в случае штурма российского Калининграда

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29 июля 2021, 08:28 Источник: «ПолитРоссия»

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Войска Североатлантического альянса столкнутся с проблемами в случае штурма российского Калининграда. На это указывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах американских СМИ.

Согласно планам командования Соединенных Штатов, Калининград и его гарнизон станут целями НАТО, если разгорится конфликт с Москвой, пишет издание The National Interest (NI). Предполагается, что западный блок применит против российского эксклава специальную тактику, предполагающую одновременную атаку на суше, в воздушном, морском и киберпространствах.

В публикации NI, пересказанной авторами сайта «ПолитРоссия», отмечается, что силы альянса столкнутся с проблемами в случае штурма Калининграда. Издание констатирует, что Москва вооружила регион «до зубов». Там развернуты, в частности, системы ПВО С-300 и С-400, противокорабельные ракеты «Оникс», оперативно-тактические комплексы «Искандер».

NI пишет, что «из Калининграда Россия может угрожать самолетам, кораблям и сухопутным войскам НАТО на сотни километров во всех направлениях».

Как сообщалось ранее в четверг, портал Avia.pro отметил, что в случае уничтожения военными РФ судна Defender Великобритания лишилась бы единственного своего боеготового эсминца типа Type 45.

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