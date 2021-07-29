Avia.pro: в случае уничтожения Россией корабля Defender Британия лишилась бы единственного своего боеготового эсминца типа Type 45

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29 июля 2021, 07:55 Источник: Аvia.pro

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

В случае уничтожения Российской Федерацией корабля Defender Великобритания лишилась бы единственного своего боеготового эсминца типа Type 45. На это указывается в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

В конце прошлого месяца границу Крыма нарушил эсминец Defender. По курсу движения судна был открыт предупредительный огонь, после чего оно покинуло территориальные воды РФ. Если бы экипаж Defender этого не сделал, его бы уничтожили, пишет сайт Avia.pro.

Как отмечает ресурс, в случае реализации данного сценария Великобритания потеряла бы единственный свой боеготовый эсминец типа Type 45. Согласно имеющейся информации, другие пять кораблей этой серии, стоящие на вооружении Лондона, непригодны к развертыванию по различным причинам.

Ранее в четверг тот же самый портал сообщил, что самолеты российских ВКС третьи сутки бомбят протурецких джихадистов на северо-западе Сирии.

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