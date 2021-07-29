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Avia.pro: самолеты ВКС России третьи сутки бомбят протурецких джихадистов на северо-западе Сирии

, 07:29 Источник: Аvia.pro

Avia.pro: самолеты ВКС России третьи сутки бомбят протурецких джихадистов на северо-западе Сирии
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Самолеты российских ВКС третьи сутки бомбят протурецких джихадистов на северо-западе Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что на фоне нарушения Анкарой соглашений по Сирии ВКС РФ начали некоторое время назад наносить удары по ориентирующимся на Турцию боевикам, действующим в северо-западной части арабской республики. В процитированной публикации указывается на то, что атаки осуществляются третьи сутки. Отмечается, что с момента старта бомбардировок удалось ликвидировать свыше сорока джихадистов, не менее десятка их транспортных средств, несколько складов и командный пункт.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, сайт Rai Al Youm написал, что «Россия радикально изменила свое отношение к израильским авиаударам по Сирии».

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