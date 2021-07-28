Издание Rai Al Youm: «Россия радикально изменила свое отношение к израильским авиаударам по Сирии»

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28 июля 2021, 12:38

Израильский боевой самолет, Yin Bogu / globallookpress.com

«Россия радикально изменила свое отношение к израильским авиаударам по Сирии». Об этом говорится в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.

Сетевое издание Rai Al Youm пишет, что на прошлой неделе четыре истребителя F-16 израильских ВВС, войдя в воздушное пространство Сирии через контролируемую американцами зону Эт-Танф, выпустили восемь ракет по объектам юго-восточнее города Алеппо. Семь снарядов были сбиты силами ПВО арабской республики, в состав которых входят российские системы «Панцирь-С» и «Бук-М2».

Уничтожение ракет свидетельствует о том, что у РФ «иссякло терпение», считают в Rai Al Youm. Портал указывает на то, что Москва «не позволит ни Израилю, ни кому-либо другому испортить то, чего она добилась» на Ближнем Востоке.

«Россия радикально изменила свое отношение к израильским авиаударам по Сирии», - отмечается в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сайт Avia.pro написал, что еврейское государство может готовиться к бомбардировке района с комплексами С-300, состоящими на вооружении войск, подконтрольных Дамаску.

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