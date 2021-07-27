Avia.pro: Израиль может готовиться к бомбардировке района с российскими С-300 на вооружении Сирии

Израиль может готовиться к бомбардировке района, где развернуты российские комплексы С-300, стоящие на вооружении Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.
После того, как Москва на прошлой неделе трижды помогла войскам, подконтрольным Дамаску, отбить атаки израильских ВВС, стало известно о подготовке еврейского государства к ответным действиям, пишет сайт Avia.pro. По данным портала, Израиль может готовиться к нанесению удара по району с системами С-300, которыми оснащены силы сирийских ПВО.
Ресурс предположил, что эта атака в случае своего осуществления станет вызовом для России.
Ранее издание The Jerusalem Post написало, что РФ может попробовать закрыть небо над Сирией с целью предотвращения новых израильских авиаударов.
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