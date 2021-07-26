Аргументы Недели В мире 13+

The Jerusalem Post: Россия может попробовать закрыть небо над Сирией, чтобы предотвратить новые авиаудары Израиля

, 16:53

The Jerusalem Post: Россия может попробовать закрыть небо над Сирией, чтобы предотвратить новые авиаудары Израиля
Учения сил ПВО, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может попробовать закрыть небо над Сирией, чтобы предотвратить новые авиаудары по территории арабской республики со стороны Израиля. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах зарубежных СМИ.

Как пишет The Jerusalem Post, Москва, вероятно, предпримет действия, направленные на то, чтобы заставить ВВС еврейского государства прекратить атаки по целям в Сирии. Издание сослалось на газету Asharq al-Awsat, проинформировавшую, что некий «российский источник» намекнул на возможность закрытия сирийского воздушного пространства для самолетов Израиля. Отмечается, что именно таким может стать ответ РФ на увеличение интенсивности израильских рейдов против объектов Ирана и движения «Хезболла» на севере и в центральной части арабской республики.

Ранее во вторник сообщалось, что российские комплексы «Бук-М2Э», стоящие на вооружении подконтрольных Дамаску сил, уничтожили ракеты, запущенные израильскими истребителями F-16.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Бывший американский посол на Украине Хербст назвал «ужасным решением» сделку США и Германии по «Северному потоку — 2»

Бывший американский посол на Украине Хербст назвал «ужасным решением» сделку США и Германии по «Северному потоку — 2»

Джон Хербст, бывший американский посол на Украине, назвал «ужасным решением» сделку США и Германии по газопроводу «Северный поток — 2». Соответствующее заявление Хербст сделал в разговоре с журналистами.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью