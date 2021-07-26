The Jerusalem Post: Россия может попробовать закрыть небо над Сирией, чтобы предотвратить новые авиаудары Израиля

Российская Федерация может попробовать закрыть небо над Сирией, чтобы предотвратить новые авиаудары по территории арабской республики со стороны Израиля. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах зарубежных СМИ.
Как пишет The Jerusalem Post, Москва, вероятно, предпримет действия, направленные на то, чтобы заставить ВВС еврейского государства прекратить атаки по целям в Сирии. Издание сослалось на газету Asharq al-Awsat, проинформировавшую, что некий «российский источник» намекнул на возможность закрытия сирийского воздушного пространства для самолетов Израиля. Отмечается, что именно таким может стать ответ РФ на увеличение интенсивности израильских рейдов против объектов Ирана и движения «Хезболла» на севере и в центральной части арабской республики.
Ранее во вторник сообщалось, что российские комплексы «Бук-М2Э», стоящие на вооружении подконтрольных Дамаску сил, уничтожили ракеты, запущенные израильскими истребителями F-16.
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