The Jerusalem Post: Россия может попробовать закрыть небо над Сирией, чтобы предотвратить новые авиаудары Израиля

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26 июля 2021, 16:53

Учения сил ПВО, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может попробовать закрыть небо над Сирией, чтобы предотвратить новые авиаудары по территории арабской республики со стороны Израиля. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах зарубежных СМИ.

Как пишет The Jerusalem Post, Москва, вероятно, предпримет действия, направленные на то, чтобы заставить ВВС еврейского государства прекратить атаки по целям в Сирии. Издание сослалось на газету Asharq al-Awsat, проинформировавшую, что некий «российский источник» намекнул на возможность закрытия сирийского воздушного пространства для самолетов Израиля. Отмечается, что именно таким может стать ответ РФ на увеличение интенсивности израильских рейдов против объектов Ирана и движения «Хезболла» на севере и в центральной части арабской республики.

Ранее во вторник сообщалось, что российские комплексы «Бук-М2Э», стоящие на вооружении подконтрольных Дамаску сил, уничтожили ракеты, запущенные израильскими истребителями F-16.

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