Российские системы «Бук-М2Э» на вооружении Сирии уничтожили ракеты, запущенные израильскими F-16
26 июля 2021, 10:24
Российские комплексы «Бук-М2Э», состоящие на вооружении Сирии, уничтожили ракеты, запущенные израильскими истребителями F-16. Об этом проинформировал Центр по примирению враждующих сторон, дислоцирующийся на базе РФ в Хмеймиме.
В сообщении, распространенном Центром, говорится, что накануне утром два F-16, не заходя в воздушное пространство Сирии, нанесли удар двумя ракетами по объектам, расположенным на территории провинции Дамаск. Снаряды были сбиты с помощью систем «Бук-М2Э».
Ранее в понедельник портал Avia.pro написал, что Россия может помочь сирийским ПВО с уничтожением израильских самолетов, атакующих арабскую республику.
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