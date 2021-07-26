Avia.pro: Россия может помочь ПВО Сирии с уничтожением атакующих страну израильских самолетов

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26 июля 2021, 07:58 Источник: Аvia.pro

Израильский истребитель, x99 / globallookpress.com

Российская Федерация может помочь ПВО Сирии с уничтожением атакующих страну израильских самолетов. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.

Портал Avia.pro пишет, что «российские военные теперь снабжают сирийские силы более совершенными средствами ПВО и новыми разработками». Это позволило армии арабской республики сбить семь из восьми израильских ракет, выпущенных в ходе налета, произошедшего в прошлый понедельник.

Сайт констатирует, что еврейское государство продолжает игнорировать соглашения с Москвой по Сирии. Отмечается, что в сложившейся ситуации РФ может помочь Дамаску с уничтожением самолетов ВВС Израиля, атакующих территорию арабской республики. Россия может передать сирийским ПВО сведения, которые позволят им сбить израильские боевые машины, указывает ресурс.

Ранее в понедельник сообщалось, что появилось видео уничтожения бомбардировщиками ВКС РФ джихадистов в сирийской Белой пустыне.

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