Появилось видео уничтожения бомбардировщиками ВКС России джихадистов в сирийской Белой пустыне

Появилось видео уничтожения бомбардировщиками российских ВКС джихадистов в сирийской Белой пустыне, которая расположена в центральной части арабской республики. Ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.
Портал «Русская весна» информирует, что отечественная авиация нанесла удары, результатом которых стала ликвидация пяти укрытий ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). В данных укрытиях, располагавшихся в тридцати километрах к северу от Пальмиры, находились не менее шестидесяти боевиков.
Действия бомбардировщиков попали на видео, которое размещено в интернете.
Ранее ресурс Avia.pro сообщил, что российский истребитель Су-30СМ устроил перехват американскому самолету F-18 в воздушном пространстве Сирии.
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