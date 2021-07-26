Появилось видео уничтожения бомбардировщиками ВКС России джихадистов в сирийской Белой пустыне

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26 июля 2021, 07:30 Источник: «Русская весна»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Появилось видео уничтожения бомбардировщиками российских ВКС джихадистов в сирийской Белой пустыне, которая расположена в центральной части арабской республики. Ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.

Портал «Русская весна» информирует, что отечественная авиация нанесла удары, результатом которых стала ликвидация пяти укрытий ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). В данных укрытиях, располагавшихся в тридцати километрах к северу от Пальмиры, находились не менее шестидесяти боевиков.

Действия бомбардировщиков попали на видео, которое размещено в интернете.

Ранее ресурс Avia.pro сообщил, что российский истребитель Су-30СМ устроил перехват американскому самолету F-18 в воздушном пространстве Сирии.

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