Портал Avia.pro: российский истребитель Су-30СМ устроил перехват американскому F-18 в небе над Сирией

Российский истребитель Су-30СМ устроил перехват американскому F-18 в небе Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Сайт Avia.pro отмечает, что некоторое время назад Су-30СМ перехватил F-18 в воздушном пространстве над восточной частью Сирии. В процитированной публикации указывается на то, что российская боевая машина, незаметно приблизившаяся к оппоненту, вынудила его покинуть район, подконтрольный сирийским правительственным силам.
Ранее сегодня тот же самый портал написал, что самолет Су-35 впервые проиграл в учебном бою французскому истребителю Dassault Rafale.
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