Сайт Avia.pro: российский Су-35 впервые проиграл в учебном бою французскому истребителю Dassault Rafale

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24 июля 2021, 10:54 Источник: Аvia.pro

Истребитель Dassault Rafale, Matti Matikainen / globallookpress.com

Российский самолет Су-35 впервые проиграл в учебном бою французскому истребителю Dassault Rafale. Об этом говорится в публикации отечественных интернет-СМИ.

Портал Avia.pro информирует, что Египет некоторое время назад устроил тестирование возможностей Су-35 и Dassault Rafale. Французский истребитель оказался манернее российского самолета, смог взять на прицел оппонента и условно его уничтожить.

Су-35 проиграл в учебном бою Dassault Rafale в первый раз, отмечается в процитированном материале.

Ранее в субботу тот же самый сайт написал, что ВКС РФ сбросили несколько тонн бомб на протурецких джихадистов в Идлибе в ответ на нарушение Анкарой договоренностей по Сирии.

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