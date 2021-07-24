Сайт Avia.pro: российский Су-35 впервые проиграл в учебном бою французскому истребителю Dassault Rafale

Российский самолет Су-35 впервые проиграл в учебном бою французскому истребителю Dassault Rafale. Об этом говорится в публикации отечественных интернет-СМИ.
Портал Avia.pro информирует, что Египет некоторое время назад устроил тестирование возможностей Су-35 и Dassault Rafale. Французский истребитель оказался манернее российского самолета, смог взять на прицел оппонента и условно его уничтожить.
Су-35 проиграл в учебном бою Dassault Rafale в первый раз, отмечается в процитированном материале.
Ранее в субботу тот же самый сайт написал, что ВКС РФ сбросили несколько тонн бомб на протурецких джихадистов в Идлибе в ответ на нарушение Анкарой договоренностей по Сирии.
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