Avia.pro: ВКС РФ сбросили несколько тонн бомб на протурецких боевиков в Идлибе в ответ на нарушение Анкарой соглашений по Сирии

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24 июля 2021, 07:16 Источник: Аvia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС сбросили несколько тонн бомб на протурецких джихадистов в Идлибе в ответ на нарушение Анкарой соглашений по Сирии. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах интернет-прессы.

Портал Avia.pro пишет, что турецкая сторона предприняла действия, «грубо нарушающие договоренности с Россией по Сирии». В процитированной публикации отмечается, что в ответ ВКС РФ провели рейд на территории провинции Идлиб, в ходе которого сбросили на поддерживаемых Анкарой боевиков несколько тонн авиабомб. Предполагается, что атакованные джихадисты осуществляли переброску турецкого вооружения.

Сайт информирует, что в результате воздушного удара были ликвидированы несколько десятков боевиков и военная техника.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что журналист Александр Сладков разместил в сети видео уничтожения представителей сирийских бандформирований российским боевым роботом «Соратник».

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