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Посол РФ в Лондоне Келин предупредил Великобританию о последствиях при следующем несанкционированном заходе в Черное море

, 11:29

Посол РФ в Лондоне Келин предупредил Великобританию о последствиях при следующем несанкционированном заходе в Черное море
море, фото: pixabay.com

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин предостерег Лондон от несанкционированного захода ее кораблей в территориальные воды России. В конце июня границу Крыма нарушил британский эсминец Defender.

«Британский корабль вошел в российские воды без оповещения, которое должно быть сделано как минимум за час, он не соблюдал российские законы и правила, которых был обязан придерживаться в соответствии с морской конвенцией», - высказал он в интервью телевизионной программе Hard Talk вещательной корпорации Би-би-си.

Келин считает, что это был не мирный проход, как утверждает правительство Великобритании. По его словам, это была «демонстрация того, что эсминец вошел в украинские воды, «что совершенно не соответствует действительности».

«Мы не говорили, что можем открыть по нему огонь, но в следующий раз власти королевства окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай, когда британский корабль осуществит подобное», - резюмировал дипломат.

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