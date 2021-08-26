Посол РФ в Лондоне Келин предупредил Великобританию о последствиях при следующем несанкционированном заходе в Черное море
26 августа 2021, 11:29
Посол РФ в Великобритании Андрей Келин предостерег Лондон от несанкционированного захода ее кораблей в территориальные воды России. В конце июня границу Крыма нарушил британский эсминец Defender.
«Британский корабль вошел в российские воды без оповещения, которое должно быть сделано как минимум за час, он не соблюдал российские законы и правила, которых был обязан придерживаться в соответствии с морской конвенцией», - высказал он в интервью телевизионной программе Hard Talk вещательной корпорации Би-би-си.
Келин считает, что это был не мирный проход, как утверждает правительство Великобритании. По его словам, это была «демонстрация того, что эсминец вошел в украинские воды, «что совершенно не соответствует действительности».
«Мы не говорили, что можем открыть по нему огонь, но в следующий раз власти королевства окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай, когда британский корабль осуществит подобное», - резюмировал дипломат.
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