Политолог Стариков: Запад может устроить «провокацию», подобную проходу Defender, перед саммитом украинской «Крымской платформы»

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17 августа 2021, 16:51 Источник: «Украина.ру»

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Запад может устроить «провокацию», подобную проходу британского эсминца Defender, перед саммитом украинской «Крымской платформы». Такой вариант развития событий допустил Николай Стариков, российский политолог.

В конце июня границу Крыма нарушил британский корабль Defender. По курсу движения судна был открыт предупредительный огонь, после чего оно покинуло акваторию РФ.

Николай Стариков полагает, что Запад может снова пойти на подобные действия перед первым саммитом «Крымской платформы» в Киеве, который состоится 23 августа.

«Мы не можем исключать, что какой-нибудь британский эсминец опять захочет скоротать свою дорогу и зайти в территориальные воды России. Думаю, что наши армия и флот готовы к таким провокациям», - отметил Стариков.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк: предположил, что Москва могла перебросить в Крым ядерное оружие.

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