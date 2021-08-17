Экс-министр обороны Украины Загороднюк: Россия могла перебросить в Крым ядерное оружие
17 августа 2021, 16:28
Российская Федерация могла перебросить ядерное оружие на территорию Крымского полуострова. Соответствующее предположение в разговоре с журналистами озвучил Андрей Загороднюк, бывший глава украинского министерства обороны.
По словам экс-министра, «у независимой экспертной сети есть немало вторичных доказательств того, что РФ завезла туда (в Крым — АН) ядерное оружие». Загороднюк спрогнозировал, что в будущем у киевской стороны должны появиться «прямые доказательства этого».
Ранее во вторник сообщалось, что отечественный писатель Захар Прилепин предрек властям Украины участь беженцев из Афганистана, покинувших его после ухода из страны американцев.
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