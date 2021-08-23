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Зеленский объявил о начале «обратного отсчета времени до освобождения Крыма»

, 13:07 Источник: URA.RU

Зеленский объявил о начале «обратного отсчета времени до освобождения Крыма»
Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/ globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с сегодняшнего дня начинается «обратный отсчет времени до освобождения Крыма». 23 августа в Киеве начался саммит «Крымская платформа», в ходе которого будут обсуждаться вопросы по «возращению» полуострова.

«Сегодня, 23 августа, мы начинаем обратный отсчет до освобождения нашего полуострова. Оккупация началась в Москве, а закончится в Киеве», - цитирует слова украинского лидера URA.RU.

По словам Зеленского, он сделает все возможное, чтобы «вернуть» Крым обратно. Он надеется, что сотрудничество с западными партнёрами «вынудит Россию сесть за стол переговоров». Глава государства добавил, что Украина будет использовать политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства.

Кроме того, президент анонсировал принятие декларации по результатам саммита, которую могут подписать все страны.

Ранее вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предупредил участников «Крымской платформы» об эффекте бумеранга. 

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