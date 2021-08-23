Вице-премьер крымского правительства Мурадов предупредил участников «Крымской платформы» об эффекте бумеранга

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23 августа 2021, 10:52 Источник: РИА Новости

Судак, фото: pixabay.com

Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов прокомментировал проведение саммита «Крымская платформа» в Киеве в понедельник, 23 августа. В мероприятии одобрили участие более 40 стран, Россия не приглашена.

«История показывает, что жертвами подобных авантюр становятся прежде всего их авторы. Сама идея "деоккупации" Крыма бумерангом ударит по тем, кто ее изобрел и будет пытаться реализовать», - высказал он.

Мурадов добавил, что российская и международная общественность обеспокоена «бездумной и наглой провокацией США, нацеленной на дестабилизацию международной обстановки в Черноморском регионе». По его словам, попытка создать очередную конфликтную ситуацию вокруг Крыма руками киевских националистов с привлечением стран НАТО, путем посягательства на территориальную целостность России, демонстрирует намерение противников «продолжать опасную линию демонтажа всего позитивного, что еще сохранялось в международных отношениях». Он отметил, что сейчас создается «новый очаг напряженности», который все уничтожит.

«Это ящик Пандоры, и те, кто его бездумно открывает, накликают беду на голову своих собственных государств, многие из которых полны межнациональных и межконфессиональных противоречий, угрожающих их единству и внутреннему спокойствию», - резюмировал вице-премьер.

Ранее Мурадов предложил западным странам альтернативу пропитанному «духом агрессии и вражды» саммиту «Крымская платформа».

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