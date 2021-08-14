Постпред Крыма Мурадов предложил западным странам альтернативу пропитанному «духом агрессии и вражды» саммиту «Крымская платформа»

Аргументы Недели → Политика 13+

14 августа 2021, 09:34 Источник: РИА Новости

Крым, фото: pixabay.com

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов призвал западные страны отказаться от участия в «авантюре провокационного характера» - «Крымская платформа», а начать налаживать контакты и сотрудничество с международной ассоциацией «Друзей Крыма».

«Западным странам пора прекратить вынашивать планы участия в авантюре провокационного характера, которую киевские власти вызывающе нарекли "международной платформой по деоккупации Крыма"»,- высказал он, отметив, что международная ассоциация «Друзья Крыма» стала «влиятельной и по сути миротворческой организацией».

Вице-премьер пояснил, что ассоциация ведет в мире большую работу по признанию права крымского народа на самоопределение, которым он воспользовался в ходе легитимного референдума 2014 года.

Мурадов добавил, что в «непростой ситуации» ее представители находят возможность «четко выражать свои оценки и поднимают гражданское общество зарубежных стран на борьбу за стабильность и безопасность, за мир» в Крыме. По его словам, члены ассоциации преследуют очень гуманные и правильные цели в отличие от «Крымской платформы», которая пропитана «духом агрессии и вражды, нацеленной на зачистку полуострова от его населения». Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский хочет выселить его в Россию.

«Спешим разочаровать участников антироссийского шабаша в Киеве - крымчане уже переселились к себе, в Россию, причем, как положено, вместе со своей исторической землей»,- резюмировал постпред.

Напомним, что по инициативе Украины 23 августа в Киеве пройдёт саммит «Крымская платформа». Участие в мероприятии уже подтвердили 40 стран и международных организаций. На нем планируется обсудить вопрос «возвращения» контроля над полуостровом.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «бредом сумасшедшего» надежды украинского лидера Владимира Зеленского на то, что уровень жизни на полуострове упадет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости