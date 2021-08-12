Аксенов назвал надежды Зеленского на ухудшение условий жизни в Крыму «бредом сумасшедшего»

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал "бредом сумасшедшего" надежды украинского лидера Владимира Зеленского на то, что уровень жизни на полуострове упадет, вследствие чего население захочет возвращения в состав Украины.
Ранее Владимир Зеленский заявил о запуске "Крымской платформы", в рамках которой Киев намерен обсудить вопрос "возвращения" полуострова в состав страны. Первый саммит запланирован на 23 августа.
Сергей Аксенов полагает, что "Крымская платформа" рассчитана на то, что Россия "сама себя утопит". По мнению главы Крыма, в Киеве понимают, что возможности вернуть полуостров военным путем нет.
Аксенов уточнил, что украинские власти рассчитывают на то, что в Крыму упадет уровень жизни, вследствие чего граждане задумаются о возращении на Украину. "Бред сумасшедшего", – подчеркнул глава республики.
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