Лавров заявил, что Запад не признает Крым российским, чтобы выводить Москву из равновесия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны "прекрасно осознают", что Крым российский, однако не признают его официально, чтобы выводить Москву из равновесия.
Сергей Лавров в рамках беседы с журналистами в четверг, 12 августа, подчеркнул, что на Западе прекрасно понимают, что полуостров является частью России, однако пытаются подыгрывать "откровенно расистским, неонацистским действиям" украинского режима.
Ранее сегодня Лавров подчеркнул, что позиция Запада по Крыму является "позорной", так как после референдума волеизъявление крымского народа пытаются оскорбить.
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