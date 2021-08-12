Лавров назвал «позорной» позицию Запада по Крыму

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12 августа 2021, 15:14 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в четверг, 12 августа, что позиция Запада по Крыму является "позорной", так как после референдума волеизъявление крымского народа пытаются оскорбить.

Сергей Лавров напомнил, что российские власти поддержали абсолютно свободное волеизъявление крымчан. Референдум прошел при поддержке РФ, военнослужащие военной базы страны обеспечивали порядок, вследствие чего, во многом благодаря им, голосование прошло бескровно.

После этого, однако, Российской Федерации стали говорить, что она "аннексировала Крым". Сергей Лавров заявил, что позиция западных партнеров, которые поощрили переворот на Украине, является "позорной". Более того, по словам министра, с тех пор заметны попытки оскорбить свободные чувства и волеизъявления крымского народа.

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