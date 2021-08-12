Лавров назвал «позорной» позицию Запада по Крыму

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в четверг, 12 августа, что позиция Запада по Крыму является "позорной", так как после референдума волеизъявление крымского народа пытаются оскорбить.
Сергей Лавров напомнил, что российские власти поддержали абсолютно свободное волеизъявление крымчан. Референдум прошел при поддержке РФ, военнослужащие военной базы страны обеспечивали порядок, вследствие чего, во многом благодаря им, голосование прошло бескровно.
После этого, однако, Российской Федерации стали говорить, что она "аннексировала Крым". Сергей Лавров заявил, что позиция западных партнеров, которые поощрили переворот на Украине, является "позорной". Более того, по словам министра, с тех пор заметны попытки оскорбить свободные чувства и волеизъявления крымского народа.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.