Прилепин сопоставил запрет Киркорову посещать Украину со сроком украинской государственности

Российский писатель Захар Прилепин увидел символизм в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что королю российской поп-эстрады Филиппу Киркорову запрещен въезд в страну.
Народному артисту Украины запретили въезд в страну на три года. В июне министерство культуры и информационной политики внесло Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.
«Столько СБУ даёт срока украинской государственности», - цитирует слова Прилепина «Свободная пресса».
Ранее в пресс-службе СБУ объяснили включение Киркорова в «черный список». Артист не раз признавал, что поддерживает «аннексию Крыма Россией».
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