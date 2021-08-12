Прилепин сопоставил запрет Киркорову посещать Украину со сроком украинской государственности

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

12 августа 2021, 11:44 Источник: Свободная пресса

Филипп Киркоров , фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Российский писатель Захар Прилепин увидел символизм в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что королю российской поп-эстрады Филиппу Киркорову запрещен въезд в страну.

Народному артисту Украины запретили въезд в страну на три года. В июне министерство культуры и информационной политики внесло Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

«Столько СБУ даёт срока украинской государственности», - цитирует слова Прилепина «Свободная пресса».

Ранее в пресс-службе СБУ объяснили включение Киркорова в «черный список». Артист не раз признавал, что поддерживает «аннексию Крыма Россией».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости