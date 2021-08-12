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Прилепин сопоставил запрет Киркорову посещать Украину со сроком украинской государственности

, 11:44 Источник: Свободная пресса

Прилепин сопоставил запрет Киркорову посещать Украину со сроком украинской государственности
Филипп Киркоров , фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Российский писатель Захар Прилепин увидел символизм в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что королю российской поп-эстрады Филиппу Киркорову запрещен въезд в страну.

Народному артисту Украины запретили въезд в страну на три года. В июне министерство культуры и информационной политики внесло Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

«Столько СБУ даёт срока украинской государственности», - цитирует слова Прилепина «Свободная пресса».

Ранее в пресс-службе СБУ объяснили включение Киркорова в «черный список». Артист не раз признавал, что поддерживает «аннексию Крыма Россией».

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