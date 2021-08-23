Зеленский заявил, что некоторые страны отказались от участия в «Крымской платформе» из-за России

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23 августа 2021, 07:55 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: via www.imago-images.de/ globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны отказались от участия в саммите «Крымская платформа» из-за давления России. Мероприятие, на которое Москва не приглашена, запланировано на 23 августа.

«"Крымская платформа" будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах … там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма»,- высказал он.

Зеленский добавил, что участие в учредительном саммите «Крымской платформы» подтвердили 45 стран, которые намерены подписать декларацию по его результатам. Украинский лидер уточнил, что документ является открытым, поэтому другие государства тоже смогут к нему присоединиться.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к диалогу с Москвой о принадлежности Крыма в рамках саммита «Крымская платформа».

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