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Глава МИД Украины заявил, что Киев готов к диалогу с Россией о Крыме в рамках «Крымской платформы»

, 21:35 Источник: РИА Новости

Глава МИД Украины заявил, что Киев готов к диалогу с Россией о Крыме в рамках «Крымской платформы»
Крым, фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к диалогу с Москвой о принадлежности Крыма в рамках саммита «Крымская платформа». Мероприятие, на которое Россия не приглашена, пройдет 23 августа.

«Официальное приглашение РФ мы не посылали, но Россия с самого начала, когда было публично объявлено об инициативе проведения «Крымской платформы» …, Россия сразу категорически отбросила любую возможность взаимодействия с «Крымской платформой», хотя мы не против», - пояснил дипломат, отметив, что это была инициатива президента Владимира Зеленского.

Ранее вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предложил западным странам альтернативу пропитанному «духом агрессии и вражды» саммиту «Крымская платформа». Участие в мероприятии уже подтвердили 40 стран и международных организаций. На нем планируется обсудить вопрос «возвращения» контроля над полуостровом.

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