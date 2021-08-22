Украинский депутат Кузьмин: Зеленский «позволяет себе вещи, о которых Порошенко даже не мечтал»

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22 августа 2021, 18:41

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/ globallookpress.com

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский позволяет себе вещи, «о которых даже бывший глава государства Петр Порошенко не мечтал».

«Все то, о чем мы все мечтали все пять лет правления Порошенко, нам обещал Зеленский. Придя к власти, Зеленский повторил полностью политику Порошенко и повторяет его путь, более того, он его усиливает и позволяет себе вещи, о которых даже Порошенко не мечтал», - написал он в Facebook.

Кузьмин привел в пример санкции, введенные СНБО против издания «Страна.ua», депутата Андрея Деркача, а также блогера-журналиста Анатолия Шария и членов его семьи. Он назвал эти действия «дикостью». Также Зеленский уже закрыл три ведущих телеканала в стране: «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Цинизм весь этой истории в том, что мы голосовали за президента Зеленского, веря в то, что он изменит политику Порошенко. Мы верили в то, что он окончит войну на Донбассе, он прекратит насильственную украинизацию, снизит тарифы», - пояснил депутат.

Ранее Кузьмин предупредил о последствиях для Украины из-за непонятых предупреждений Владимира Путина.

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