Украинский депутат Кузьмин предупредил о последствиях для страны из-за непонятых предупреждений Путина

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12 августа 2021, 07:29

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что украинская власть упорно игнорирует указания президента России Владимира Путина на ошибочность политической линии страны.

«Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж - Крым. Опять не дошло. Третий - Донбасс. Мимо. Турецкий поток. Пофиг. Северный поток-2. Аналогично. Увеличение цены на газ. До лампочки. Иск к Украине в ЕСПЧ ... Заявление в ООН ... Статья об Украине ... Обвинение в незаконном преследовании Медведчука ...», - перечислил политик.

По его словам, в ответ на замечания Путина украинская власть предлагает местным жителям, которым что-то не нравится, «валить жить в Россию».

«Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться?» - добавил депутат.

Кузьмин напомнил, что Украина при выходе из СССР «незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением».

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил о возможном распаде России на «десять нормальных стран».

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