Экс-глава МИД Украины Огрызко заявил о выгодном для Запада «распаде» России на «десять нормальных стран»

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил о возможном распаде России. По его словам, Западу «выгоднее иметь на территории РФ десять мирных стран, чем одну».
«Наша функция будет заключаться в том, чтобы объяснить Западу, что для него выгоднее иметь десять мирных нормальных стран на территории нынешней Российской Федерации, чем одну», - пояснил он.
Огрызко не исключает, что такой сценарий может пугать западных партнеров, поэтому миссия Украины состоит в том, чтобы доказать им экономическую выгоду от «разделения» России. Дипломат не знает, как именно это произойдет. Однако он уверен, что «границы придуманных стран уже вырисовываются на карте». Экс-министр добавил, что процесс будут похож на распад СССР.
Ранее Огрызко уже предрекал «развал» России и «исчезновение» страны с карты мира.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.