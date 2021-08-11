Экс-глава МИД Украины Огрызко заявил о выгодном для Запада «распаде» России на «десять нормальных стран»

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11 августа 2021, 19:58 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил о возможном распаде России. По его словам, Западу «выгоднее иметь на территории РФ десять мирных стран, чем одну».

«Наша функция будет заключаться в том, чтобы объяснить Западу, что для него выгоднее иметь десять мирных нормальных стран на территории нынешней Российской Федерации, чем одну», - пояснил он.

Огрызко не исключает, что такой сценарий может пугать западных партнеров, поэтому миссия Украины состоит в том, чтобы доказать им экономическую выгоду от «разделения» России. Дипломат не знает, как именно это произойдет. Однако он уверен, что «границы придуманных стран уже вырисовываются на карте». Экс-министр добавил, что процесс будут похож на распад СССР.

Ранее Огрызко уже предрекал «развал» России и «исчезновение» страны с карты мира.

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