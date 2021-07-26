Бывший глава МИД Украины Огрызко предрек «развал» России и ее «исчезновение» с карты мира
26 июля 2021, 14:36
Владимир Огрызко, бывший глава украинского МИД, предрек «развал» России и «исчезновение» страны с карты мира. Такой прогноз экс-министр озвучил некоторое время назад в разговоре с журналистами.
Процитированный «ПолитНавигатором» Огрызко заявил, что в будущем РФ ждет «развал» из-за обострения ее внутренних противоречий. По словам собеседника СМИ, власти Украины, США и Германии «должны уже сейчас думать о том, что будет после того, как Российская Федерация исчезнет с политической карты мира».
Ранее сегодня сообщалось, что военные ЛНР сорвали бомбовый удар киевского беспилотника по зданию правительства самопровозглашенной республики.
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