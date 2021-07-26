Военные ЛНР сорвали бомбовый удар украинского дрона по зданию правительства республики

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26 июля 2021, 08:38

Украинский беспилотник, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Военнослужащие ЛНР сорвали бомбовый удар беспилотника Вооруженных сил Украины по зданию правительства непризнанного государства. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной республики.

В ведомстве проинформировали, что некоторое время назад с помощью станции радиоэлектронной борьбы «Тритон-М1» в районе линии боевого соприкосновения был принудительно посажен дрон ВСУ. При осмотре аппарата представители ЛНР обнаружили два самодельных взрывных устройства. Их сброс в людном месте мог привести к массовой гибели жителей республики в радиусе около тридцати метров.

Специалисты провели анализ бортового компьютера беспилотника. Из полученных сведений стало известно, что задачей дрона было нанесение бомбового удара по центру Луганска – Театральной площади и Дому Правительства.

Как сообщалось ранее, ветеран ДНР с позывным «Суровый» спрогнозировал, что ВСУ «обломают зубы» о военных республик Донбасса в случае наступления Киева в регионе.

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