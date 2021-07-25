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Ветеран ДНР «Суровый»: ВСУ «обломают зубы» о военных республик Донбасса в случае наступления Киева

, 13:21

Ветеран ДНР «Суровый»: ВСУ «обломают зубы» о военных республик Донбасса в случае наступления Киева
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины «обломают зубы» о военных республик Донбасса в случае наступления Киева в регионе. Соответствующий прогноз озвучил ветеран самопровозглашенной ДНР с позывным «Суровый».

Мужчина назвал «очень профессиональной» сегодняшнюю украинскую армию. «Они очень хорошо нафаршированы оборудованием, вооружением»,- констатировал «Суровый» в разговоре с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса».

При этом ветеран заверил, что подразделения ДНР и ЛНР готовы дать отпор противнику, если он нападет. В случае киевской наступательной операции ВСУ «обломают зубы» о военных республик Донбасса, предрек «Суровый».

Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший израильский разведчик Яков Кедми высказал мнение, согласно которому турецкие дроны Bayraktar TB2 никак не помогут Киеву, если в районе Крыма разгорится война между Россией и Украиной.

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