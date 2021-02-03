Зеленский объяснил запрет на вещание трёх украинских телеканалов

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3 февраля 2021, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский, фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. По его словам, для него это было «сложным решением».

«Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евро-атлантической интеграции», - высказал он.

Зеленский отметил, что борьба за независимость – это борьба «в информационной войне за правду и европейские ценности».

Ранее сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Вадим Рабинович заявил, что за нарушение свободы слова на Украине они намерены инициировать импичмент президенту Владимиру Зеленскому.