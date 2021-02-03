Депутат Рабинович: На Украине инициируют импичмент Зеленскому
3 февраля 2021, 12:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Фракция «Оппозиционная платформа - за жизнь» в Верховной раде инициирует импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом в среду, 3 февраля, заявил сопредседатель партии Вадим Рабинович.
«Мы проведем чрезвычайный съезд партии и инициируем импичмент Зеленскому», - высказал он в парламенте.
Причиной такого решения стал запрет на вещание трех местных каналов – «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Рабинович отметил, что Зеленский «поиздевался над избирателями и страной». По его словам, сегодня он ударил «в сердце демократии, в свободу слова». Депутат добавил, что существование демократической независимой Украины под угрозой.
«Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей», - заключил он.
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