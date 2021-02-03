Зеленский запретил вещание трех украинских телеканалов
3 февраля 2021, 08:19[ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против ряда телеканалов. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.
«Президент Владимир Зеленский подписал указ …, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)»», - говорится в сообщении.
Ограничительные меры коснулись ТРК «112 Украина» с региональными каналами «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne) и телеканала Zik. Теперь у всех компаний будет аннулировано или приостановлено действие лицензий.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.