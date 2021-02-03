Зеленский запретил вещание трех украинских телеканалов

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3 февраля 2021, 08:19 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против ряда телеканалов. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

«Президент Владимир Зеленский подписал указ …, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)»», - говорится в сообщении.

Ограничительные меры коснулись ТРК «112 Украина» с региональными каналами «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne) и телеканала Zik. Теперь у всех компаний будет аннулировано или приостановлено действие лицензий.