Меркель заявила о необходимости обсудить продление соглашения о транзите газа через Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия готова поддержать новые антироссийские санкции, если Москва будет использовать трубопровод «Северный поток-2» как оружие.
«Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие», - высказала она после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
Меркель добавила, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года. По ее словам, необходимо обсудить продление соглашения.
Напомним, что 22 августа в Киеве прошли переговоры между Меркель и Зеленским. В ходе встречи лидеры обеих стран обсудили «Северный поток-2» и Донбасс.
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