Меркель заявила о необходимости обсудить продление соглашения о транзите газа через Украину

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22 августа 2021, 16:17 Источник: Известия

Ангела Меркель, фото: Patrick Scheiber/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия готова поддержать новые антироссийские санкции, если Москва будет использовать трубопровод «Северный поток-2» как оружие.

«Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие», - высказала она после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Меркель добавила, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года. По ее словам, необходимо обсудить продление соглашения.

Напомним, что 22 августа в Киеве прошли переговоры между Меркель и Зеленским. В ходе встречи лидеры обеих стран обсудили «Северный поток-2» и Донбасс.

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