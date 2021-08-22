Канцлер ФРГ Меркель не исключила введение санкций против проекта «Северный поток - 2»

Против “Северного потока - 2” могут ввести ограничительные меры в том случае, если российское руководство задействует этот газопровод “в качестве оружия”. Именно такое условие введения санкций озвучила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Она подчеркнула, что немецкие власти понимают, что Украина выражает обеспокоенность по вопросу этого газового проекта. В ходе выступления, трансляция которого велась в Facebook-аккаунте офиса украинского лидера, Меркель отметила, что Берлин “очень серьезно” относится к опасениям властей Украины.
Ранее сообщалось, что встреча главы российского государства Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель была весьма отрезвляющей. Такого мнения придерживается немецкий журналист Кристина Хебель.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.