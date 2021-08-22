Канцлер ФРГ Меркель не исключила введение санкций против проекта «Северный поток - 2»

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22 августа 2021, 15:56 Источник: РИА Новости

Jens Büttner/Global Look Press

Против “Северного потока - 2” могут ввести ограничительные меры в том случае, если российское руководство задействует этот газопровод “в качестве оружия”. Именно такое условие введения санкций озвучила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она подчеркнула, что немецкие власти понимают, что Украина выражает обеспокоенность по вопросу этого газового проекта. В ходе выступления, трансляция которого велась в Facebook-аккаунте офиса украинского лидера, Меркель отметила, что Берлин “очень серьезно” относится к опасениям властей Украины.

Ранее сообщалось, что встреча главы российского государства Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель была весьма отрезвляющей. Такого мнения придерживается немецкий журналист Кристина Хебель.

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