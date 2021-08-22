Немецкий журналист Хебель охарактеризовала встречу Путина и Меркель в Москве как отрезвляющую и прощальную

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22 августа 2021, 15:33

Владимир Путин и Ангела Меркель, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Встреча главы российского государства Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель была весьма отрезвляющей. Такого мнения придерживается немецкий журналист Кристина Хебель.

Соответствующий материал появился на страницах издания Der Spiegel. По словам Хебель, по итогам прошедших в РФ переговоров можно сделать вывод о различиях в мировоззрении Берлина и Москвы по некоторым вопросам. Она отметила, что Путин обратился к западным странам с призывом уважать решение российского суда. Кроме того, он заявил, что не станет оказывать помощь трем неправительственным организациям, которые в РФ признаны нежелательными.

Журналист подчеркнула, что российский лидер вновь указал на то, что Москва не поддерживает вмешательство из вне. Стороны в ходе встречи обсудили в том числе ситуацию вокруг Афганистана и “Северный поток - 2”. Хебель заключила, что переговоры лидеров стран можно охарактеризовать как “отрезвляющая прощальная встреча”.

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