В ходе встречи с Меркель Зеленский обсудил с ней Донбасс и «Северный поток - 2»

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22 августа 2021, 14:51 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, какие темы обсудил с Ангелой Меркель, занимающей пост канцлера ФРГ, которая прибыла в Киев. Встреча глав стран началась в Мариинском дворце.

По словам президента Украины, в ходе встречи стороны затронули тему строительства газопровода “Северный поток - 2”. Украинские власти называют этот проект опасным геополитическим оружием.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что обсудил с канцлером ФРГ процесс мирного урегулирования в Донбассе. Он отметил, что украинское руководство стремится к тому, чтобы огонь на востоке страны полностью прекратился. Также он заявил о необходимости обмена пленными.

Ранее сообщалось, что днем в воскресенье, 22 августа, в Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Соответствующую информацию предоставили в офисе украинского лидера.

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