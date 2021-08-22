Встреча Меркель и Зеленского началась в Киеве

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22 августа 2021, 14:02 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель, Kremlin Pool/Global Look Press

Днем в воскресенье, 22 августа, в Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Соответствующую информацию предоставили в офисе украинского лидера.

Встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель, которая ранее сегодня прибыла в Киев с однодневным визитом, стартовала в Мариинском дворце. Известно, что президент Украины поприветствовал гостью на крыльце здания, после чего состоялось представление делегаций.

Сообщается, что сначала пройдут переговоры украинского лидера и канцлера ФРГ один на один, затем запланирована встреча с представителями СМИ, а также продолжение обсуждений в расширенном формате.

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