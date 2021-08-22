Мэр Киева Кличко пожаловался, что его не пропустили встречать канцлера ФРГ Меркель в украинском аэропорту

Аргументы Недели → В мире 13+

22 августа 2021, 12:58 Источник: РИА Новости

Виталий Кличко, фото: Nazar Furyk/Global Look Press

Охрана не пропустила городского главу Киева Виталия Кличко встречать прибывшую на Украину Ангелу Меркель, занимающую пост канцлера ФРГ. Об этом он рассказал сам.

По словам мэра, он прибыл в аэропорт “Борисполь”. Там ему в соответствии с протоколом предстояло встретить Меркель. Кличко подчеркнул, что на этот раз его не пустили, отметив, что не собирается прорываться силой.

Кроме того, Кличко сказал, что подобное в его практике впервые. Он добавил следующее: “Поэтому интересно: в “проевропейском” Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!”.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости