Мэр Киева Кличко пожаловался, что его не пропустили встречать канцлера ФРГ Меркель в украинском аэропорту

Охрана не пропустила городского главу Киева Виталия Кличко встречать прибывшую на Украину Ангелу Меркель, занимающую пост канцлера ФРГ. Об этом он рассказал сам.
По словам мэра, он прибыл в аэропорт “Борисполь”. Там ему в соответствии с протоколом предстояло встретить Меркель. Кличко подчеркнул, что на этот раз его не пустили, отметив, что не собирается прорываться силой.
Кроме того, Кличко сказал, что подобное в его практике впервые. Он добавил следующее: “Поэтому интересно: в “проевропейском” Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!”.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.