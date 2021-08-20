Дочь бежавшего президента Афганистана работает художницей в Нью-Йорке

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20 августа 2021, 10:22 Источник: Daily Mail

Нью-Йорк, фото: pixabay.com

Мариам, дочь президента Афганистана Ашрафа Гани, живет «богемной артистической жизнью» на мансарде в роскошном доме в районе Клинтон-Хилл в Бруклине. Накануне ее заметили «неторопливо прогулявшеюся» по Нью-Йорку, сообщает Daily Mail.

В то время, как бежавшему из Кабула на вертолете с крупной суммой денег президенту Афганистана Ашрафу Гани предоставили убежище в ОАЭ по «гуманитарным соображениям», Мариам спокойно гуляет с другом по Нью-Йорку. Пару увидели в четверг, 19 августа.

42-летняя дочь президента родилась и выросла в США. Режиссёр, кинематографист и художница ведет богемный, сильно отличающейся от афганских женщин образ жизни. Сама она называет себя «типичной бруклинкой».

При этом Мариам, комментируя ситуацию в Афганистане, призывает США выступить в защиту местного населения, чьи жизни были и продолжают подвергаться влиянию восстания талибов. Женщина «злится, скорбит и ужасно боится за своих родных, друзей и коллег, оставшихся в стране». Она просит американцев обращаться к своим «избранным должностным лицам с просьбой остановить депортацию беженцев и ускорить выдачу специальных иммиграционных виз». Дочь президента также предлагает художественным и академическим учреждениям спонсировать переезд афганских художников, журналистов и активистов из «групп риска».

Ранее афганский посол в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявил, что при побеге из Кабула Ашраф Гани украл из казны 169 млн долларов. Также есть информация, что он перевозил деньги в четырех машинах.

После наступления талибов на столицу Афганистана президент сложил свои полномочия и покинул страну. Накануне в обращении к соотечественникам Ашраф Гани призвал граждан не верить сообщениям о том, что он совершил побег, чтобы спасти самого себя. По его словам, он не продавал свой народ.

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