Президент Афганистана Гани обратился к соотечественникам с призывом не верить, что он продал свой народ

Афганский президент Ашраф Гани, который ранее бежал из страны, заявил в обращении к соотечественникам, что он не продавал свой народ. Он призвал афганцев не верить сообщениям о том, что он совершил побег, чтобы спасти самого себя.
“Если кто-либо вам сказал: “Президент вас продал и из собственных финансовых интересов и для спасения своей души бежал”,- не верьте”,- сказал он. С такими словами Гани обратился к соотечественникам из ОАЭ. Его видеообращение появилось в его аккаунте в Facebook.
Ранее сообщалось, что президент Ашраф Гани, который ранее бежал из Афганистана, как предполагается, пребывает в лечебном учреждении в Абу-Даби, ОАЭ. Данная информация поступила от иранского агентства YJC.
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