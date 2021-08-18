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Иранское агентство YJC сообщило о госпитализации в Абу-Даби президента Афганистана Гани

, 19:35 Источник: РИА Новости

Иранское агентство YJC сообщило о госпитализации в Абу-Даби президента Афганистана Гани
Ашраф Гани, фото: Pete Marovich/Global Look Press

Президент Ашраф Гани, который ранее бежал из Афганистана, как предполагается, пребывает в лечебном учреждении в Абу-Даби, ОАЭ. Данная информация поступила от иранского агентства YJC.

Подчеркивается, что его доставили в больницу, чтобы он лечился там, несколько часов назад. По данным агентства, которое в своем материале ссылается на свои источники, состояние Гани ухудшается.

Ранее сообщалось, что афганский президент Ашраф Гани действительно находится на территории ОАЭ. Эту информацию подтвердило внешнеполитическое ведомство этой страны. Вместе с ним находится его семья.

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