МИД ОАЭ подтвердил, что афганский президент Гани и его семья находятся в стране

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18 августа 2021, 17:27 Источник: РИА Новости

Ашраф Гани, фото: Pete Marovich/Global Look Press

Афганский президент Ашраф Гани действительно находится на территории ОАЭ. Эту информацию подтвердило внешнеполитическое ведомство этой страны.

Вместе с ним находится его семья. Объединенные Арабские Эмираты, как отмечается в сообщении, приняли их на гуманитарных основаниях. Ранее поступала информация о том, что Гани украл из казны 169 млн долларов. Об этом заявлял афганский посол в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

Следует подчеркнуть, что ранее боевики “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) сообщили о взятии ими под контроль президентского дворца. Гани отмечал, что покинул Афганистан, чтобы “предотвратить бойню”.

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