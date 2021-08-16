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В посольстве РФ заявили, что президент Афганистана убегал из Кабула с набитыми деньгами машинами

, 12:08 Источник: РИА "Новости"

В посольстве РФ заявили, что президент Афганистана убегал из Кабула с набитыми деньгами машинами
бывший президент Афганистана Ашраф Гани, Rahmatullah Alizadah/XinHua

В посольстве Российской Федерации сообщили журналистам в понедельник, 16 августа, что президент Афганистана Ашраф Гани накануне убегал из Кабула вместе с машинами, которые были набиты деньгами.

Пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко заметил, что наиболее красноречиво обрушение режима в Афганистане характеризует то, как Ашраф Гани убегал из Кабула – с четырьмя машинами, наполненными деньгами.

Дипломат уточнил, что еще одну часть наличных президент пытался разместить в вертолете, однако не все поместилось, вследствие чего купюры остались лежать на взлетном поле.

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