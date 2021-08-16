Посольство РФ в Кабуле теперь охраняют талибы

В понедельник, 16 августа, стало известно, что афганские военные, которые ранее охраняли посольство Российской Федерации в Кабуле, ушли. Их место уже заняли члены запрещенного в РФ движения "Талибан".
Ранее сегодня спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил в рамках разговора с журналистами, что Москва не будет спешить с признанием или непризнанием новых властей Афганистана.
По словам дипломата, признание или непризнание будет полностью зависеть от поведения нового афганского руководства.
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